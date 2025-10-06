Ми-28НМ "Востока" уничтожил опорный пункт и пехоту ВСУ

Удар нанесли авиационными ракетами по разведанным целям противник

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пехоту и опорный пункт противника в зоне ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что после успешного уничтожения целей экипаж выполнил противоракетный маневр и вернулся на аэродром базирования.