"Град" сорвал ротацию ВСУ в Днепропетровской области

Боевую задачу выполнили солдаты группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" сорвал ротацию подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил позиции ВСУ, сорвав ротацию формирований неонацистов на линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области. Артиллеристы отработали по заранее разведанной цели - перекрестку полевых дорог, по которому проходит подвоз продовольствия, боеприпасов, а также живой силы ВСУ на боевые позиции", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что расчет боевой машины произвел артобстрел района полным залпом 122-мм реактивными снарядами.