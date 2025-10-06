Марочко: Киев в боях у ЛНР за неделю потерял 4,6 тыс. военных и наемников

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, за минувшую неделю на рубежах Луганской Народной Республики убитыми и ранеными составили 4,6 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли военные Южной группировки войск. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за истекшую неделю на рубежах ЛНР составили порядка 4 610 украинских боевиков и наемников - на 215 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск, действующей в районе Серебрянского лесничества и на северском направлении", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны России.

Военный эксперт добавил, что за упомянутый период российские силы также уничтожили 7 танков, 38 орудий полевой артиллерии, 51 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 110 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 280 различных боевых машин ВСУ.