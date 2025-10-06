ТАСС: под Харьковом командир роты ВСУ месяцами держит солдат на позициях без еды

Командир роты с позывным Потап лишает военнослужащих воды и поддержки, находясь в 100 км от линии фронта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Командир роты 9-го отдельного стрелкового батальона (ОСБ) 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) месяцами держит подчиненных на позициях без еды на харьковском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в 57-й ОМПБр командир роты 9-го ОСБ с позывным Потап месяцами держит подчиненных на позициях без еды, воды и поддержки, находясь в 100 км от линии фронта", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "сдавшийся накануне в плен бойцам "Севера" военнослужащий ВСУ пробыл на позиции 8 месяцев".