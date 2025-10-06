ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Степановки
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили блиндаж и пункт управления беспилотниками противника в районе села Степановка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ДНР на константиновском направлении в районе н.п. Степановка операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью выявлены пункт управления БПЛА и блиндаж с военнослужащими ВСУ. Пункт управления БПЛА был выявлен и уничтожен огнем ствольной артиллерии в лесном массиве вблизи населенного пункта в светлое время суток", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что блиндаж с личным составом и аппаратурой спутниковой системы Starlink был уничтожен в результате артиллерийского удара. "В результате поражения огнем 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была уничтожена", - говорится в сообщении.