ВС РФ уничтожили замаскированный танк Т-64 ВСУ в ДНР

В Минобороны России добавили, что операторы ударных дронов тараном в небе уничтожили вражеский гексакоптер R-18, несший на себе зажигательные снаряды

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили гаубицей замаскированный танк Т-64 и два автомобиля с военными ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили замаскированный танк Т-64 противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Координаты были переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" и операторам FPV-дронов. Операторы FPV раскрыли маскировку техники. Несколькими попаданиями расчет 152-мм гаубицы уничтожил вражеский танк, а детонация боезапаса, вызванная попаданиями, уничтожила его полностью", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что операторы ударных дронов группировки тараном в небе уничтожили вражеский гексакоптер R-18 ("Баба-яга"), несший на себе зажигательные снаряды.

В Минобороны также рассказали, что операторы ударных дронов уничтожили два автомобиля с личным составом ВСУ на краматорско-дружковском направлении. "В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили два автомобиля с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Противник, совершающий передвижение на автомобилях к передовым позициям, был обнаружен и уничтожен, благодаря чему подразделения ВСУ потеряли тактическое преимущество на данном участке проведения спецоперации", - сообщили там.

В ведомстве добавили, что на том же участке фронта бойцы группировки уничтожили два автомобиля противника, которые были замаскированы под деревьями. "Продолжая активные боевые действия, операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два автомобиля ВСУ, замаскированных под деревьями на краматорско-дружковском направлении СВО", - отметили в Минобороны.