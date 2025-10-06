В Курской области разминировали 80 населенных пунктов

Власти планируют работы в 122

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. В приграничных районах Курской области разминировали 80 населенных пунктов, всего работы запланированы в 122. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Артем Демидов.

"Что касается разминирования территории, то по состоянию на сегодняшний день уже разминировано 111 тыс. га, 878 километров дорог, 18 тыс. зданий. Всего 80 населенных пунктов из запланированных 122", - сказал он на заседании облправительства.

По словам Демидова, работа по разминированию ведется в 12 населенных пунктах.

В марте 2025 года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал о том, что инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию приграничных территорий Курской области. Тогда же в своем Telegram-канале он заявлял, что основные работы по разминированию планируется завершить до наступления заморозков.