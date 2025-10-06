Артиллеристы Южной группировки уничтожили орудие L119 рядом с Кировым ДНР
Редакция сайта ТАСС
09:02
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военные ВС РФ группировки войск "Южная" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили орудие L119 производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, огнем артиллерии уничтожили натовское орудие L119 противника в районе н. п. Кирово" - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что артиллерийские расчеты постоянно работают в ближнем тылу врага, лишая противника возможности защищать передовые позиции.