Артиллеристы Южной группировки уничтожили орудие L119 рядом с Кировым ДНР

Расчеты постоянно работают в ближнем тылу врага, лишая противника возможности защищать передовые позиции, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военные ВС РФ группировки войск "Южная" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили орудие L119 производства Великобритании. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, огнем артиллерии уничтожили натовское орудие L119 противника в районе н. п. Кирово" - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что артиллерийские расчеты постоянно работают в ближнем тылу врага, лишая противника возможности защищать передовые позиции.