ВС РФ поразили используемую для ВСУ энергетическую, нефтяную инфраструктуру

Также были нанесены удары по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА большой дальности, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетической, нефтепромышленной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и подготовки к запуску БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - указали там.