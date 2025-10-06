Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 465 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 160 человек

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 465 военных в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 160 человек, от действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 225, "Центр" - более 410, на направлении "Восток" - свыше 370 и "Днепр" - до 70 военнослужащих соответственно.

В военном ведомстве также добавили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Петровка Харьковской области, Новониколаевка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили 7 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Резниковка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Центр", "Восток" и "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Димитров, Дорожное, Грузское, Торецкое, Артемовка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили бронеавтомобиль MaxxPro производства США и три пикапа.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Привольное, Павловка, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Противник потерял три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.