Средства ПВО сбили за сутки ракету "Нептун" и 356 БПЛА самолетного типа ВСУ

Также были ликвидированы шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 356 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 88 529 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 377 танков и других боевых бронированных машин, 1 593 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 215 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 288 единиц специальной военной автомобильной техники.