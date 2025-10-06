На базе отряда БПЛА "Буревестник" Добровольческого корпуса сформировали полк

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отдельный полк беспилотных систем сформирован на базе отряда БПЛА "Буревестник" Добровольческого корпуса. Об этом ТАСС сообщили в корпусе.

"Реорганизация отряда "Буревестник" в отдельный полк обусловлена расширением сферы применения беспилотных систем и заметным ростом уровня влияния таких машин на исход боевых действий в ходе специальной военной операции", - пояснили в корпусе.

Там отметили, что ключевой задачей отдельного полка остается нанесение максимального урона противнику и содействие подразделениям Добровольческого корпуса в решении задач на поле боя путем обеспечения разведывательной информацией и ударной поддержкой.

В корпусе подчеркнули, что в отдельном полку беспилотных систем "Буревестник" сохранен весь его высококвалифицированный личный состав, уникальный боевой опыт и лучшие традиции подразделения. Одним из перспективных направлений работы полка станет внедрение самых передовых технологий и разработок в области беспилотных систем.

"Буревестник" открыт для приема добровольцев и заинтересован в привлечении специалистов - операторов БПЛА, специалистов IT, разведчиков и саперов", - добавили в полку.