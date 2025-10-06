Марочко: после освобождения Отрадного ВС РФ начали активно продвигаться на юг

Военный эксперт отметил, что российские войска продолжают формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Отрадное Харьковской области, начали продвигаться на юг от населенного пункта, продолжая формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освободив Отрадное, наши военнослужащие преследовали сразу несколько целей. Прежде всего, это формирование буферной зоны вокруг государственной границы Российской Федерации. Ну и также, по моей информации, сейчас идет активное продвижение от Отрадного в южном направлении", - сказал он.

Об освобождении населенного пункта 6 октября сообщили в Минобороны РФ.