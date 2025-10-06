Боец Гермес: скопление ВС РФ у Переездного позволило закрепиться в Кузьминовке

Продвижение в населенном пункте проходило малыми штурмовыми группами, сообщил командир мотострелкового взвода

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Сосредоточение сил ВС РФ в районе села Переездное Донецкой Народной Республики позволило организовать стремительное продвижение вглубь обороны украинских подразделений и закрепиться в Кузьминовке. Об этом рассказал командир мотострелкового взвода с позывным Гермес.

5 октября в военном ведомстве сообщили об освобождении Кузьминовки подразделениями Южной группировки.

"Непосредственно после взятия населенного пункта Переездное наши силы скопились в этом населенном пункте. Это позволило нам сделать стремительный рывок в населенный пункт Кузьминовка для захвата и выбивания противника из этого населенного пункта", - сказал он на видео, предоставленном ТАСС пресс-центром группировки войск "Южная".

По словам военнослужащего, продвижение в Кузьминовке осуществлялось малыми штурмовыми группами - по два-три человека. После работы артиллерии и расчетов FPV-дронов российским подразделениям удалось выбить противника и закрепиться на занятой территории.

Гермес отметил, что командование лично контролирует выполнение задач, чтобы минимизировать ошибки и повысить эффективность наступления. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих. "Бойцы перед задачей проходят определенную подготовку в течение времени, когда они подготавливаются, мы уже смотрим, кто, например, в двойке может быть старшим. Кто может, если человек растерялся, подтолкнуть его, поддержать. Корень успеха, он состоит непосредственно в подготовке. Подготовка здесь на высшем уровне", - подчеркнул военный.