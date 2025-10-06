Боец Стриж заявил, что ВС РФ установили контроль над дорогой у Звановки ДНР

По словам военнослужащего, после взятия села Переездное российские подразделения сосредоточили там силы и провели стремительный бросок на Кузьминовку

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ установили контроль над дорогой, проходящей вблизи села Звановка Донецкой Народной Республики, после успешного продвижения и закрепления в районе населенного пункта Кузьминовка. Об этом рассказал боец с позывным Стриж на видео, предоставленном ТАСС пресс-центром группировки войск "Южная".

5 октября в военном ведомстве сообщили об освобождении Кузьминовки подразделениями Южной группировки.

"Во первых, под контролем у нас сейчас уже остается дорога, которая проходит там, вблизи Звановки. То есть мы ее уже контролируем", - сказал он.

По словам военнослужащего, после взятия села Переездное в ДНР российские подразделения сосредоточили там силы и провели стремительный бросок на Кузьминовку. Несмотря на открытую местность, продвижение осуществлялось малыми группами под прикрытием артиллерии и беспилотников.

Стриж отметил, что закрепление ВС РФ в Кузьминовке имеет стратегическое значение - оно обеспечивает прикрытие фланга российских позиций в Переездном и создает условия для дальнейшего наступления на Звановку и окружения Северска. "Взятие Кузьминовки открывает дальнейшие возможности наступления на Звановку, ну и в дальнейшем взятие Северска в кольцо", - подытожил военный.