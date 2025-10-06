Бойцы бригады "Север-V" уничтожили американский гранатомет Mk-19 ВСУ в зоне СВО

Скорость стрельбы Mk-19 достигает 390 снарядов в минуту, а дальность - до 2,2 тыс. м

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, уничтожили гранатомет Mk-19 американского производства в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпуса.

"Разведка бригады "Север-V" обнаружила блиндаж с боекомплектом и позицию, оснащенную американским автоматическим станковым гранатометом Mk-19. После получения информации от разведки артиллеристы бригады приступили к работе по уничтожению огневой точки. Несколько ударов вывели гранатомет противника из строя, а контрольный удар нанесла малая авиация, поразив цель сбросами боеприпасов", - сказали там.

Отмечается, что скорость стрельбы Mk-19 достигает 390 снарядов в минуту, а дальность - до 2,2 тыс. м. "Такое вооружение серьезно препятствует продвижению пехоты, поэтому при выявлении подобных точек по ним незамедлительно наносятся удары", - отметили в пресс-службе корпуса.