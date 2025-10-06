Боец Студент: командиры участвовали в выполнении задач по взятию Кузьминовки

По словам военнослужащего, участие командиров совместно со штурмовиками повысило доверие личного состава и помогло скоординированно провести операцию

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Командиры мотострелковых подразделений участвовали в выполнении боевых задач по взятию населенного пункта Кузьминовка в Донецкой Народной Республике совместно со штурмовиками, что повысило доверие личного состава и помогло скоординированно провести операцию, сообщил боец с позывным Студент на видео, предоставленном ТАСС пресс-центром группировки войск "Южная".

"Командование здесь проводит с нами беседы. Друг друга узнают, командование узнает нас, мы узнаем командование и тем самым в каждой задаче командование тоже показывает себя. То есть и они идут с нами, выполняют точно такие же задачи, как бы и тем самым у бойцов больше доверия, когда командир рядом с тобой", - сказал он.

По словам военнослужащего, для разведки и планировании маршрута операции использовались разведывательные беспилотники, с их помощью определялись позиции противника, укрытия и безопасные маршруты захода. По данным бойца, продвижение в населенный пункт осуществлялось в дневное и ночное время - ночью подразделения скрытно перемещались под маскировочными пончо.

"Наше командование использовало птички, по которым оно рассматривала данную местность, где как зайти, где есть противник, где его нету, где какие блиндажи, окопы, лисьи норы и так далее. То есть тем самым мы продвигались в этот населенный пункт под птичками, командовали, куда, как нам заходить в дневное и ночное время, то есть в ночное время мы двигались под пончо для того, чтобы противник нас не обнаружил", - подытожил Студент.