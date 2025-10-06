В Тюмени обезвредили три БПЛА

Пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что взрывов и горения не допущено, все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу.

Кроме того, по данным региональных властей, сообщение в экстренные службы об инциденте поступило в 19:11 (17:11 мск), пожара на территории предприятий в этом районе нет, ситуация под контролем.