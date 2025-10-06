ТАСС: за экс-командующим ОСГВ "Днепр" ВСУ могут оставить Харьковскую область

Зона ответственности Михаила Драпатого сократится примерно вдвое

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший командующий расформированной оперативно-стратегической группировкой (ОСГВ) "Днепр" (бывшая "Хортица") ВСУ Михаил Драпатый может остаться ответственным за Харьковскую область. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский расформировал ОСГВ "Днепр". Группировка отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности за распределение боеприпасов между бригадами. Группировка была ликвидирована в конце сентября, ею восемь месяцев командовал генерал-майор Драпатый. Издание уточняло, что после изменений зона влияния и ответственности Драпатого уменьшится примерно вдвое.

"Ее функции будут переданы оперативно-тактическим группировкам (ОТГ) и созданным армейским корпусам. Драпатый переведен на северо-восточное направление, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом сократится примерно вдвое. Вероятнее всего, речь идет о Харьковской области. Ранее Драпатый в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. Киевский режим дает Драпатому последний шанс, передав ему в руки уже знакомый участок фронта с задачей не допустить обрушение обороны ВСУ под Купянском и Волчанском", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что известность к генералу Драпатому пришла в мае 2024 года после назначения его на должность командующего ОТГ "Харьков". В сентябре того же года он был назначен командующим Сухопутными войсками Украины.

"Стремительный взлет Драпатого очень быстро сменился падением. После того как в июне этого года ВС РФ ударили по военному полигону в Сумской области, Драпатый подал рапорт на увольнение с должности. Тогда он резко раскритиковал все украинское командование за отсутствие личной ответственности за гибель личного состава, - отметил собеседник, напомнив о том, что Драпатый говорил о круговой поруке и безнаказанности в украинской армии. - Эти слова Сырский принял за личное оскорбление, после чего карьера Драпатого полетела вниз".

Также собеседник указал, что по данным украинских военных экспертов, реформа, проводимая Сырским, практически ничего не меняет, так как всем управляет лично он. Кроме того, ни один созданный армейский корпус ВСУ до сих пор не имеет в своем подчинении приписанные подразделения. "Поэтому снятие Драпатого под соусом проводимой реформы, не более чем устранение несогласных с методами ведения войны и мнением главкома ВСУ Сырского", - заключил он.