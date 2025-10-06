ТАСС: ВСУ не забирают солдат с гангреной с передовой в Харьковской области

Боевики 151-й мехбригады ВСУ стали понимать, что оказались в ловушке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Командование 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области не эвакуирует раненых солдат с гангреной с передовой. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Боевики 151-й мехбригады ВСУ стали понимать, что оказались в ловушке: с одной стороны наступающие российские войска, с другой - полное бездействие и равнодушие собственного командования. Их не эвакуируют с передовой даже с гангреной", - сказал собеседник агентства со ссылкой на радиоперехват.

Он уточнил, что единственное, что смог организовать командир с позывным Каштан, только беседу по радио с ротной медсестрой, которая предложила промывать гангрену. "Командир и сам понимает всю безнадежность ситуации", - добавил собеседник.