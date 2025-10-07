Пленный из ВСУ: ВС РФ контролируют трассу Купянск - Славянск на восьми участках

Святослав Дорош также рассказал, что попал в плен через 10 дней после того, как его прикомандировали к 108-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины

Редакция сайта ТАСС

© Галина Зверева/ ТАСС

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Трасса Купянск - Славянск на восьми участках находится под плотным огневым контролем российских войск, рассказал ТАСС пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Знаю точно, что когда мы убывали из Харьковской области, трассу Купянск - Славянск войска российской группировки держали в восьми местах под огневым контролем", - сказал пленный.

Он добавил, что вместе с батальоном был переведен в Днепропетровскую область и прикомандирован к 108-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины, а спустя 10 дней оказался в плену.

Дорош был принудительно мобилизован, когда приехал из Европы навестить родственников. Мужчина родился в Мурманской области, в семье военнослужащих. Его отец почти 20 лет прослужил на советской атомной подводной лодке К-3.