ТАСС: ВСУ в Купянске устраивают диверсии внутри группировки на почве конфликта

Это стало причиной роста потерь в двух подразделениях украинской армии, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Солдаты 114-й бригады территориальной обороны Украины и оставшиеся в Купянске военнослужащие 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" на почве конфликта устраивают друг другу диверсии. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, по этой причине возросли потери в обоих подразделениях.

"Между 15-й и 114-й бригадами ВСУ конфликт набирает обороты. По подтвержденным данным, солдаты бригад ведут активную диверсионную деятельность в отношении друг друга. Речь идет о взаимных подрывах, сбросах и ударах с беспилотников, ударах по позициям и местам расположения друг друга из АГС (гранатометов - прим.ТАСС), сбросах противотанковых мин с "Бабы-яги", - сообщили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что в результате взаимных диверсий оба подразделения несут существенные потери. "Нам, по сути, местами даже ничего делать не нужно, они сами друг друга уничтожают", - подытожили в силовых структурах.