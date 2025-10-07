Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ у Каменки

Российские бойцы продвигаются в северном направлении, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие формируют огневой мешок для дислоцированной у Каменки Харьковской области группировки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы посмотрим на карту боевых действий, то наши военнослужащие продвигаются с Каменки и с Красного Первого в северном направлении, формируя своеобразный огневой мешок", - сказал он.