Марочко: продвижением у Отрадного ВС РФ сформируют огневой мешок для ВСУ

Такое развитие событий позволит сразу освободить "огромнейший участок местности" и образовать "серьезную буферную зону", пояснил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в случае продвижения на юг от Отрадного Харьковской области сформируют серьезный огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины, дислоцированной на данном участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если наши военнослужащие продвинутся с Отрадного по направлению населенного пункта Колодезное, а наши ребята, которые находятся южнее продвинутся в северном направлении - с Красного Поля, то сформируется серьезный огневой мешок для украинских боевиков, и они будут вынуждены отойти в западном направлении", - сказал он.

Марочко уточнил, что продвижение российских военных на данном участке и формирование огневого мешка позволит сразу освободить "огромнейший участок местности" и сформировать "серьезную буферную зону".

Об освобождении населенного пункта 6 октября сообщили в Минобороны РФ.