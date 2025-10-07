"Краснополи" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области

Боевую задачу выполнили артиллеристы группировки войск "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь" уничтожили опорные пункты в районах Великомихайловки и Ивановки Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"После уточнения координат расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" нанесли серию ударов высокоточными боеприпасами "Краснополь". В результате прямыми попаданиями уничтожены опорные пункты, в которых находились боевики ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи "Краснополей" артиллеристам группировки удалось с высокой точностью поразить цели в жилой застройке - в дальнейшем противник не сможет пользоваться данными позициями.