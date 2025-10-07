Группировка "Юг" уничтожила три подвозивших боеприпасы ВСУ робота

Также наземные робототехнические комплексы доставляли провизию противнику, отметили в Минобороны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Южная" обнаружили и уничтожили три наземных робототехнических комплекса, подвозивших провизию и боеприпасы на передовую. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса противника, предназначенных для доставки материальных средств на передовую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ пытались доставить к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы. "Благодаря грамотным действиям российских военнослужащих этим планам было сбыться не суждено. Все три платформы были поражены FPV-дронами и сгорели вместе с грузом", - добавили в Минобороны.