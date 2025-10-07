ТАСС: у Алексеевки ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ

Одного украинского солдата взяли в плен, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Алексеевки Сумской области пытались провести контратаку. В результате штурмовая группа ВСУ уничтожена, один солдат взят в плен, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Для проведения контратаки в районе Алексеевки противник задействовал подразделения 158-й отдельной механизированной бригады при поддержке танка. Комплексным огневым поражением штурмовая группа и танк Т-64БВ уничтожены, один человек взят в плен", - сказал собеседник.

Он уточнил, что, отразив контратаку на сумском направлении, подразделения морской пехоты группировки "Север" продвинулись в лесополосах в районе Алексеевки.