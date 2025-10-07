Марочко: военные РФ начали охват западных окраин Звановки в ДНР

Под полный контроль армии России на этом участке фронта также перешел западный участок береговой линии реки Бахмутка, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения РФ начали охват западных окраин населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши передовые отряды уже закрепились на новых позициях и ведут мероприятия по охвату западных окраин Звановки", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что под полный контроль армии РФ на этом участке фронта также перешел западный участок береговой линии реки Бахмутка. Кроме того, российские бойцы взяли под огневой контроль лесополосу протяженностью более 2 км.