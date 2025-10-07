ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и робототехнические комплексы ВСУ

Для ликвидации целей были задействованы расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" и 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили четыре пункта управления беспилотниками и три робототехнических комплекса ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что на констатниновском направлении в районе населенного пункта Бересток в ходе разведки и наблюдения за местностью были обнаружены три пункта управления беспилотниками ВСУ.

"Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" и 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск, которые уничтожили объекты врага. Потери личного состава ВСУ составили до трех расчетов БПЛА и оборудование управления и связи трех пунктов БПЛА", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что еще один пункт управления был обнаружен в районе Иванополья на константиновском направлении. "Пункт управления БПЛА был обнаружен в жилой застройке населенного пункта. Для оперативного уничтожения выявленной цели был задействован расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск, который уничтожил объект врага", - отметили в ведомстве. Также, добавили там, с помощью FPV-дрона был уничтожен 120-мм миномет противника.

В ведомстве сообщили, что в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами Южной группировки были обнаружены и уничтожены три наземных транспортных робототехнических комплекса ВСУ, при помощи которых противник пытался организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения. Два комплекса были уничтожены юго-западнее Иванополья, еще один - юго-восточнее Берестка.