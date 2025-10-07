МО РФ: "Герань-2" уничтожила склад ВСУ у Чернигова

Минобороны России опубликовало соответствующие кадры

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российский беспилотник "Герань-2" уничтожил склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Чернигов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На предоставленном видео показаны последствия поражения склада.

"Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ГСМ ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Чернигов", - говорится в сообщении.