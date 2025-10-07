Балтийский флот проводит учения ракетчиков по защите побережья Ленобласти

Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов "Бастион" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, сообщила флотская пресс-служба

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота проводят тактические учения, на которых отрабатывают задачи по защите морских границ Российской Федерации, сообщила пресс-служба флота.

"С расчетами береговых ракетных комплексов "Бастион" на побережье Финского залива в Ленинградской области стартовали плановые учения. В учебных мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 15 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки", говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учений военнослужащие отрабатывают различные вводные по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов "Бастион" также отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после условного применения оружия, уточнила флотская пресс-служба.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.