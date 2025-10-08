Статья

Шило для противоракетного зонтика: почему Patriot все чаще пропускает российские ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с трудностями при попытках перехвата модернизированных российских баллистических ракет с помощью американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Pаtriot. Это признал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. ТАСС собрал сообщения западной прессы об обновлении знаменитых "Искандеров" и "Кинжалов", а также привел мнения экспертов о Patriot

Редакция сайта ТАСС

ЗРК Pаtriot © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Тему предполагаемой модернизации подняли журналисты британской газеты Financial Times (FT). В статье на сайте издания от 2 октября 2025 года со ссылкой на слова как бывших, так и действующих украинских и западных официальных лиц сообщается, что Вооруженные силы России улучшают ракетное оружие для более эффективного поражения ЗРК Patriot на службе у Киева. Модернизации подверглись боеприпасы оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", а также гиперзвукового комплекса воздушного базирования "Кинжал".

Как утверждается в публикации, в августе 2025 года американскому ЗРК удавалось перехватить 37% баллистических ракет, однако в сентябре процент перехваченных боеприпасов упал до 6%. Согласно FT, теперь при приближении к цели российские ракеты меняют курс, входят в крутое пикирование или совершают маневры, сбивающие с толку противоракеты Patriot.

Британским коллегам вторит газета The Washington Post (WP). По мнению издания, Patriot, являющийся единственным средством у ВСУ, способным "надежно перехватывать российские баллистические ракеты", не смог противостоять ряду российских атак ввиду улучшения характеристик ударных комплексов.

Проблему признают и украинские военные. "Действительно, стало труднее работать по целям, которые летят по квазибаллистической траектории, осуществляют колебания при заходе на цель, то есть по баллистическим ракетам, — пожаловался начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. — Это осложняет работу Patriot, потому что система работает в автоматическом режиме по баллистике, и становится труднее высчитать точку, в которой противоракета столкнется или приблизится к ракете противника". "Тема не новая, уже полгода назад поднималась", — добавил он.

Действительно, в мае 2025 года Игнат уже отмечал трудности, которые испытывает американский ЗРК при попытках перехватить ракеты "Искандера". По его словам, несколько дивизионов Patriot, развернутые вокруг украинской столицы, не могут обеспечить стопроцентную защиту города. К тому же ВСУ сталкиваются с нехваткой зарубежных противоракет.

Среди целей, пораженных Россией пропущенными летом 2025 ЗРК Patriot ракетными ударами, материал Financial Times называет по меньшей мере четыре предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов в Киеве и его окрестностях. В их число входит готовый к работе, но еще не запущенный завод по производству турецких БПЛА Bayraktar. Об этом заявляли и украинские чиновники. Также под удар попал офис компании, разрабатывающей и выпускающей системы для беспилотников.

Неудачный перехват за $100 млн

Журнал Military Watch Magazine (MWM) в своих материалах отмечал, что сомнения в эффективности перехвата Patriot баллистических целей возникали и раньше. Первое применение комплекса состоялось в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе. Тогда американский ЗРК пытался уничтожать в полете иранские баллистические ракеты Scud В (одноступенчатые жидкостные ракеты Р-17 устаревшего советского оперативно-тактического комплекса 9К72 "Эльбрус"). Со ссылкой на последующие официальные отчеты MWM сообщает, что возможности комплекса были сильно переоценены: из 158 ракет Patriot половина навелась на ложные цели, а подтвержденные удачные перехваты были единичными. Репутацию американскому комплексу спасли низкие точность и надежность старых ракет на вооружении Ирака — зачастую они просто падали в пустыне или море. В дальнейшем Patriot проходил модернизацию.

В июле 2025 года Military Watch Magazine сообщал, что применение Patriot вызывает вопросы в том числе и из-за дороговизны: цена лишь одной его ракеты достигает $4 млн, тогда как российские ударные боеприпасы, которые противостоят американским перехватчикам, по мнению издания, стоят менее $1 млн. Такая оборона экономически неэффективна даже в случае стопроцентно успешного перехвата. В мае 2023 года MWM процитировал зарубежные источники, утверждающие, что в ходе одного из ударов "Кинжалом" Partiot расстрелял 32 противоракеты, причем безрезультатно. Всего одна неудачная попытка обошлась зарубежным спонсорам Киева в $96 млн.

Эксперты сообщают, что Patriot не является специализированным противоракетным комплексом. "Такая система обладает потенциалом нестратегической ПРО, то есть способна выполнять боевые стрельбы по тактическим и оперативно-тактическим баллистическим ракетам, — отметил в беседе с ТАСС военный эксперт Михаил Ходаренок. — Но <...> даже если есть такой потенциал, то это не гарантирует стопроцентного выполнения боевой задачи". Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что в отличие от всеракурсных российских С-300 и С-400 пусковые установки Patriot ведут огонь в ограниченном секторе.

Малозаметные, маневрируют, ставят помехи

Способность маневрировать была заложена в ракете ОТРК "Искандер" еще при его разработке. Боеприпас способен во время полета непредсказуемо менять траекторию, из-за чего его называют квазибаллистическим. Эта особенность сбивает с толку системы противовоздушной и противоракетной обороны, для борьбы с которыми "Искандер" и предназначен. К тому же ракета российского ОТРК выполнена с пониженной радиолокационной заметностью и оснащается модулями радиоэлектронной борьбы. Дальность пуска квазибаллистической ракеты "Искандера-М", поступившего на вооружение в 2014 году, составляет 500 км.

В сентябре 2022 года Олег Салюков, занимавший должность главкома Сухопутных войск РФ, заявил о высоком модернизационном потенциале "Искандера-М". "Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии специальной военной операции, под технологические вызовы, которые формулирует противник", — сообщил в апреле 2024 года гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" Олег Рязанцев.

Российский авиационный ракетный комплекс с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал" приступил к опытно-боевому дежурству в 2017 году. Скорость ракеты вдесятеро превышает скорость звука, носителем является истребитель МиГ-31. Как и боеприпас "Искандера", ракета "Кинжала" маневрирует на протяжении всего полета. Российские и зарубежные специалисты считают, что "Кинжал" — адаптированный для воздушного пуска "Искандер". МиГ-31 выступает в роли "первой ступени", разгоняя боеприпас до пуска, а с учетом боевого радиуса истребителя дальность применения гиперзвукового комплекса превышает 2 тыс. км. В первом боевом применении в ходе спецоперации в марте 2022 года "Кинжал" за счет высокой скорости и кинетической энергии уничтожил защищенный подземный арсенал в горном районе Ивано-Франковской области Украины.

Виктор Бодров