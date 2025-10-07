Южная группировка продвигается в Северске и Константиновке
Редакция сайта ТАСС
18:09
обновлено 18:32
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Войска Южной группировки войск, несмотря на сопротивление ВСУ, продвигаются в Северске и Константиновке. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Войска Южной группировки, несмотря на упорное сопротивление противника, с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка", - отметил он.