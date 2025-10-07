ВС РФ завершили уничтожение формирований ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
Редакция сайта ТАСС
18:09
обновлено 18:20
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Войска группировки войск "Южная" завершили уничтожение заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища формирований ВСУ. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Завершено вчера уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.