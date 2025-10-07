Группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье

Российские военные ведут боевые действия за контроль над населенными пунктами Приморское и Степногорск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Группировка войск "Днепр" ведет боевые действия за контроль над населенными пунктами Приморское и Степногорск в направлении города Запорожье. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Войска группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населенными пунктами Приморское и Степногорск", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.