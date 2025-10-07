ВС РФ завершают разгром ВСУ в южных кварталах Купянска

Продолжается освобождение населенного пункта Ямполь

НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" завершает разгром Вооруженных сил Украины в южных кварталах Купянска. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населенного пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками" - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.