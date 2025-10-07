Над регионами России сбили 30 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны над Курской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областями

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 30 украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"7 октября в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 БПЛА - над территорией Белгородской области, 11 БПЛА - над территорией Курской области, 2 БПЛА - над территорией Ростовской области и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - сообщили в военном ведомстве.