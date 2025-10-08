ТАСС: ВСУ не смогли завести группу солдат в Купянск из-за их истощения

Группа украинских военнослужащих долгое время остается без еды и воды, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Украинское командование не смогло завести в Купянск группу военнослужащих из-за их физического истощения и обезвоживания. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, группа ВСУ за пределами города долгое время остается без еды и воды.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию. По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак. Операция по заводу группы невозможна из-за физического состояния солдат", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что украинское командование отказывается как эвакуировать истощенных военнослужащих, так и направлять им провизию. По данным силовиков, в подразделении солдат заверили, что провизию они получат как только войдут в Купянск.