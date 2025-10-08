Марочко: у ВС РФ есть опыт уничтожения похожих на "Томагавки" ракет

Эффективность запуска подобных ракет будет крайне мала в случае их запуска в зоне СВО, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие имеют опыт уничтожения схожих на Tomahawk ("Томагавки") ракет, которые США ранее уже запускали в Сирии. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в случае начала их применения Киевом в зоне специальной военной операции эффективность запусков ракет будет "крайне мала".

"Если мы возьмем тактико-технические характеристики "Томагавков", а скорее всего речь идет о первых модификациях, то это уже устаревшие системы. <...> Наши военнослужащие сталкивались уже с подобным видом боеприпасов, находясь с контингентом в Сирии. В целом, практика поражения данных ракет у наших военнослужащих имеется. Так что, если даже украинские боевики начнут применять "Томагавки", то эффективность данных боеприпасов будет крайне мала", - сказал он.

При этом Марочко отметил, что начало применения Киевом "Томагавков" в зоне СВО "перевернет новую страницу в конфликте", поскольку ракеты имеют "серьезную дальность" полета - до 1,5 тыс. км - и боеприпасы к ним "предполагают всевозможные начинки, в том числе ядерные". "То есть для наших систем ПВО и нашим операторам будет видно только маркер, а вот начинку мы, естественно, сразу определить не сможем. <…> Но нам есть чем ответить, я не сомневаюсь", - заявил военный эксперт.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Он также подчеркнул, что это приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях Москвы и Вашингтона. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже склоняется к некоему решению относительно поставок "Томагавков", однако сначала хочет узнать, что именно планируют в Киеве. Какое именно решение он склонен принять, Трамп раскрывать не стал.