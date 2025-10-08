Российский боец уничтожил двоих солдат разведгруппы ВСУ в районе Красноармейска
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Военнослужащий штурмового подразделения группировки войск "Центр" уничтожил двоих солдат разведгруппы ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащий штурмового подразделения 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожил двух бойцов разведгруппы ВСУ в ходе попытки скрытного продвижения к позициям соединения в районе Красноармейска", - информировали в ведомстве.
Там рассказали, что российский военнослужащий, замаскировавшись в окопе, остался незамеченным противником. Когда военные ВСУ приблизились на дистанцию около 10 м, боец внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражескую группу.