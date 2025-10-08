Оператор дрона-перехватчика заявил, что БПЛА ВСУ все чаще атакуют мирные объекты

По словам оператора с позывным Царь, такие действия противник предпринимает для запугивания гражданского населения

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стали чаще направлять свои дроны не на военные объекты на территории Запорожской области, а на мирные. Об этом ТАСС рассказал оператор российского дрона-перехватчика "Сокол-И" с позывным Царь.

"У них [украинских БПЛА] цели - гражданские объекты, там, где находятся мирные [жители]. Ударные крылья работают по детским автобусам, службам, которые оказывают помощь гражданскому населению, МЧС, полиции. Они это все выбивают для запугивания гражданского населения. Мы этому создаем помеху, не даем, чтобы это повторялось", - рассказал ТАСС Царь.

Он отметил, что с момента поступления на вооружение "Сокол-И" показал себя как надежное средство уничтожения воздушных целей врага.