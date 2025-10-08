Росгвардейцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
05:41
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Росгвардейцы уничтожили пункт управления БПЛА противника в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, позиция ВСУ находилась в частном доме, ее выявили недалеко от Волчанска в ходе воздушной разведки. Позже в том же районе было обнаружено еще одно место дислокации ВСУ. "С помощью FPV-дронов росгвардейцы нанесли огневое поражение по обеим целям, что зафиксировали средства объективного контроля", - добавили в пресс-службе.