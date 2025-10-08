Ударные FPV-дроны уничтожили в ДНР три транспортных комплекса и склад ВСУ
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили на константиновском направлении три наземных транспортных роботехнических комплекса (НТРК) и склад военного имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В Донецкой Народной Республике на кнстантиновском направлении операторами БПЛА Южной группировки войск обнаружены и уничтожены три наземных транспортных роботехнических комплекса ВСУ, при помощи которых противник пытался организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения. Две единицы НТРК ВСУ были поражены с использованием ударных FPV-дронов и один в результате точного сброса боеприпасов с квадракоптера малого типа", - информировали в ведомстве.
Также с применением ударного FPV-дрона был уничтожен склад военного имущества ВСУ в районе н. п. Бересток.
Кроме того, на константиновском направлении операторами беспилотников в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью обнаружены и уничтожены три пункта управления беспилотной авиацией ВСУ вместе с расчетами.