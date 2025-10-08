В России создали защиту от дронов для резервуаров массой до 200 кг

Ее показали на форуме "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Универсальная опорная конструкция КОЗ-У-Ш, защищающая резервуары от атак БПЛА массой до 200 кг, разработана в России, ее показали на форуме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал руководитель проектов компании Amast Power Lines Иван Ключников.

"Разработали первую [в РФ] конструкцию, защищающую от беспилотников массой до 200 кг. Конструкция КОЗ-У-Ш специализируется на защите резервуаров вертикальных стальных объемом от 400 до 50 тыс. куб. м. Нами уже реализовано порядка 150 таких отдельно стоящих конструкций. Был успешный опыт промышленной эксплуатации при атаках беспилотников. Прилетело в одну конструкцию два беспилотника до 200 кг и [со скоростью] до 200 км/ч, и в другую конструкцию один беспилотник", - сказал он в рамках форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

Специалист рассказал, что по периметру всей конструкции расположены сетки из тросов, сверху укладывается габионная сетка. Конструкция сверху напоминает по форме батут. "Интересный случай был. Первый беспилотник, когда прилетел, его просто отрикошетило, и [он] улетел вообще в СТОшку, за каре (площадка, где размещаются резервуары с нефтепродуктами - прим. ТАСС) резервуара. К сожалению, СТО сгорела, потому что взрыв был очень мощный, но сам резервуар выстоял. И второй беспилотник прилетел в ту же точку, оставил дыру 4 на 4 метра примерно", - добавил Ключников.

Он отметил, что беспилотник может прилететь в конструкцию, но благодаря защите можно избежать прогрессирующего разрушения и критических последствий для резервуара. Конструкции из таких же материалов делают и для защиты трансформаторных подстанций.

"То, что мы представляем, это уже действительно последний рубеж обороны, фактически "бронежилет", когда уже что-то летит прямо в объект. И, соответственно, используется наша сетка в различных вариантах для создания объемных защитных ограждающих конструкций, как наши коллеги делают", - отметил гендиректор "Завода габионных конструкций" Владимир Коган.

Сетка испытана на полигоне МЧС, на нее сбрасывали блок весом 175 кг с 11,9 м высоты, и она выдержала. "Очень важна здесь не только защита от беспилотников. Надо, чтобы еще объект защиты не повредил защищаемый объект. У нас ветра, снег, обледенение, и конструкция должна стоять годами. Это не является капитальным строительством, но фактически оно должно выдержать все климатические наши условия", - заключил Коган.

О форуме

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" проходит в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсуждают актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также здесь презентуют передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов.