Под Калининградом прошли учения по отражению нападения БПЛА на объекты Балтфлота

Такие тренировки позволяют организовать эффективное взаимодействие различных подразделений в условиях современных угроз

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Учения подразделений охраны военных объектов Балтийского флота, на которых отработаны действия по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов различного типа в ночное время, прошли в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота. На территории самого западного российского региона дислоцированы основные силы и средства этого оперативно-стратегического объединения ВМФ РФ.

"На территории Калининградской области состоялись плановые учения с военнослужащими подразделений охраны военных объектов и постов воздушного наблюдения Балтийского флота. Основной целью мероприятия была отработка действий по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты военной инфраструктуры в темное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений на флотском полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря военнослужащие в вечерних сумерках отработали обнаружение, классификацию и поражение малогабаритных воздушных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника, из зенитных спаренных 25-мм артиллерийских установок и 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов "Утес".

В качестве мишеней были использованы осветительные снаряды, поставленные из самоходной гаубицы "Гвоздика", зонды и иные специализированные мишени, уточнила пресс-служба.

"Подобные тренировки позволяют организовать эффективное взаимодействие различных подразделений в условиях современных угроз, тем самым обеспечить защиту значимых объектов", - подчеркнули военные.