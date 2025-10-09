Расчет ЗРК "Тор-М2" сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600

Цель поразили на высоте более 200 м, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Центр" сбил американский барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600 в ходе защиты позиций войск на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" осуществил прикрытие сухопутных подразделений от средств воздушного нападения ВСУ на красноармейском направлении, сбив множество беспилотников противника, в том числе барражирующий боеприпас Switchblade 600", - информировали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что уничтожение воздушной цели было осуществлено в ходе боевого дежурства расчета в заданном районе прикрытия. Барражирующий боеприпас Switchblade 600 подлетал к позициям российских подразделений, когда был обнаружен оператором комплекса. После обнаружения крылатого боеприпаса военнослужащие комплекса произвели захват цели и выполнили пуск ракеты, которая поразила цель на высоте более 200 м.