Марочко: ВС РФ продвигаются широким фронтом в 10 км у Новогригоровки

На всем этом участке фронта российские военные "давят" противника, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Российские военные, освободив Новогригоровку Запорожской области, продвигаются у ее окрестностей на широком участке фронта, превышающем 10 км. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Освобождение Новогригоровки говорит о том, что на данном участке местности мы продвигаемся широким фронтом - более 10 км. Хочу отметить, что за последнее время Министерство обороны [РФ] отчиталось об освобождении ряда населенных пунктов на данном направлении. И сейчас, в принципе, линия боевого соприкосновения, начиная от севера Вербового и заканчивая Полтавкой, как раз и говорит о том, что на всем этом участке фронта давят наши военнослужащие", - сказал он.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новогригоровку Запорожской области 8 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.