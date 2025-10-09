ВСУ в Нововасилевском оставили бельгийское оружие советского образца

Кроме того, в населенном пункте была брошена тяжелая техника и спецоборудование

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Пулеметы бельгийского производства, гранаты образца НАТО и автоматы советского образца оставили ВСУ в Нововасилевском Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС разведчик 394-го полка группировки войск "Восток" с позывным Осирис.

"Из трофейного оружия были пулеметы калибра 7,62х51 - бельгийское производство, ну и, соответственно, старые наши АК-47. Гранаты, да, были натовского образца, и, по-моему, то ли итальянского, то ли французского образца", - рассказал разведчик.

Силы "Востока" освободили Нововасилевское 7 октября, сообщили ранее в Минобороны РФ.