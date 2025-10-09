Ударные БПЛА поразили в Запорожской области броневик "Кирпи" ВСУ

Затем десантники точным ударом уничтожили украинских националистов, пытавшихся укрыться под бетонными опорами ближайшего моста

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили в Запорожской области бронеавтомобиль "Кирпи" с иностранными наемниками и офицерами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На одной из тыловых дорог ВСУ в Запорожской области был обнаружен двигавшаяся на высокой скорости бронированный штабной автомобиль ВСУ "Кирпи" турецкого производства. Серией ударов FPV-дронов операторы БПЛА Ульяновского соединения ВДВ обездвижили и подожгли покинутый личным составом бронеавтомобиль противника. Затем, проследив за пассажирами - военнослужащими ВСУ, десантники точным ударом уничтожили украинских националистов, пытавшихся укрыться под бетонными опорами ближайшего моста", - информировали в ведомстве.

Радиоперехват позволил установить, что в числе экипажа и пассажиров броневика находились иностранные наемники и офицеры управления одной из бригад ВСУ.

В министерстве отметили, что военнослужащие роты беспилотных летательных систем гвардейского соединения ВДВ с помощью FPV-дронов за несколько дней нанесли несколько сотен точных ударов по военным объектам ВСУ в Запорожской области.