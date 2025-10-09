Боец Маэстро: при зачистке Каменского штурмовики ВС РФ нашли польский пулемет

По словам рядового, украинские боевики бежали из населенного пункта, когда туда заходили российские военнослужащие

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Бойцы десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" при зачистке населенного пункта Каменское Запорожской области нашли польский пулемет и одноразовые гранатометы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС рядовой с позывным Маэстро.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Из трофеев находили очень много одноразовых гранатометов. Польский пулемет нашли, как наш ПК (пулемет Калашникова - прим. ТАСС), тоже 7,62 у него калибр. Нашли четыре автомата АК-74 абсолютно новых", - сказал штурмовик.

По словам Маэстро, украинские боевики бежали из Каменского, когда туда заходили российские военнослужащие.

"Как только противник понимает, что начинаем заходить мы, он, естественно, старается оттуда убежать. Думаю, он нас боится, потому что мы от своей цели не отступим, это однозначно", - подчеркнул военнослужащий.

О взятии населенного пункта Каменское войсками группировки "Днепр" 30 августа сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.